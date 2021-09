Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Firmenwagen angegangen

Reken (ots)

Erfolglos haben sich Unbekannte in der Nacht zu Montag in Bahnhof Reken an zwei Firmenwagen zu schaffen gemacht. Die Täter hatten in beiden Fällen vergeblich versucht, die Hecktür eines geparkten Fahrzeugs mit Gewalt zu öffnen. Zu den Taten kam es in der Goethestraße und in der Frankenstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

