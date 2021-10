Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171021-807: Drei Wohnungseinbrüche

Wiehl / Waldbröl (ots)

Am Freitag und Samstag haben Unbekannte in drei Häuser in Wiehl und Waldbröl eingebrochen.

In Wiehl war ein Einfamilienhaus im Ortsteil Wülfringhausen betroffen, in das die Einbrecher am Freitag (15. Oktober) zwischen 16.15 und 22.00 Uhr einstiegen. Um in das an der Rheingoldstraße gelegene Haus zu gelangen, hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt und anschließend mehrere Räume durchsucht.

Die beiden Einbrüche in Waldbröl ereigneten sich am Samstag. Zunächst brachen Kriminelle zwischen 16.00 und 20.00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Karl-Conrad-Weg ein, wo sie eine Terrassentüre aufhebelten. Als die Bewohner gegen 20.00 Uhr nach Hause kamen, standen sämtliche Fenster auf und mehrere Räume waren durchwühlt.

Etwa gegen 21.10 Uhr waren Anwohner der Bielsteiner-Bahn-Straße auf ein Scheibenklirren aufmerksam geworden. Es stellte sich heraus, dass Einbrecher in einem Nachbarhaus eine Scheibe eingeschlagen und im Anschluss Bargeld und Schmuck erbeutet hatten.

Die dunkle Jahreszeit machen sich erfahrungsgemäß gerne Einbrecher zu Nutze, um unbemerkt in Wohnsiedlungen ihr Unwesen zu treiben. Bemerken Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrem Wohnumfeld, dann zögern Sie bitte nicht, die Polizei über die Notrufnummer 110 zu verständigen.

Wie Sie Ihr Haus vor Einbrechern bestmöglich schützen, können Sie kostenlos und unverbindlich in Ihrer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Gummersbach erfahren. Beratungstermine können telefonisch (02261 81990) oder auch per E-Mail (gummersbach.kpo@polizei.nrw.de) vereinbart werden.

