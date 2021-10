Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171021-806: Leichtkraftradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Reichshof (ots)

Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer hat sich am Samstag (16. Oktober) in Reichshof-Denklingen beim Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen zugezogen; der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen 11.10 Uhr hatte ein 29-Jähriger aus Waldbröl mit einem Ford Focus die Hauptstraße in Richtung Brüchermühle befahren und wollte nach links in die Straße "Am Bahnhof" abbiegen. An der Einmündung blieb er zunächst stehen, um einem anderen Fahrzeug das Abbiegen zu ermöglichen. Als er mit dem Abbiegemanöver begann, näherte sich von hinten ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Reichshof. Vermutlich erkannte er die Situation zu spät, fuhr in die Fahrerseite des Ford Focus und stürzte über diesen hinweg auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich schwer; ein Rettungswagen brachte ihn nach einer notärztlichen Behandlung am Unfallort in das Gummersbacher Krankenhaus. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Waldbröl, konnte dies aber nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

