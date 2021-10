Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151021-804: Einbrecher erbeuten Kettensägen und weitere Geräte

Marienheide (ots)

Eine Reihe von Geräten wie Kettensägen, eine Flex, eine Motorsense und einen Bohrschrauber haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13./14. Oktober) aus einem Baucontainer an der Straße "An der Eichhelle" gestohlen. Um in den Container zu gelangen, hebelten die Täter das Sicherheitsschloss auf. Anschließend durchsuchten sie den Container und flüchteten unerkannt mit der Beute. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

