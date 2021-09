Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210924-1-pdnms Geschädigte nach Belästigung in Rendsburg gesucht

Am 22.09.2021 zwischen 09.00 - 09.30 Uhr kam es zu einer Belästigung einer Frau am Geldautomaten der Sparkasse am Röhlingsplatz 1 in Rendsburg.

Ein Mitarbeiter der Sparkasse Mittelholstein konnte beobachten, wie ein Mann, ca. 20 Jahre alt, blonde lockige Haare, dunkle Kleidung, am Eingang zur Sparkasse stand und dort eine Frau mit Rock am Geldautomaten fotografierte.

Weiter belästigte der unbekannte Mann die Frau und spuckte ihr hinterher, als diese die Sparkasse verließ.

Beim Eintreffen einer Funkstreifenwagenbesatzung waren sowohl die geschädigte Frau wie auch der Beschuldigte nicht mehr vor Ort.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach der Frau am Geldautomaten. Diese meldet sich bitte bei der Polizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

