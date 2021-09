Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210922-2-pdnms Fahrradkontrollen an der Grundschule Wittorf

Neumünster (ots)

Am 22.09.2021 zwischen 08.30 - 11.00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeistation Südost an der Grundschule Wittorf in Neumünster insgesamt 56 Fahrräder von Schülern der Klassen 1 - 4.

Hierbei mussten die Beamten leider 31 der insgesamt 56 Fahrräder bezüglich ihrer Verkehrssicherheit bemängeln. In den meisten Fällen wurde ein defektes oder gar nicht erst vorhandenes Licht / Rücklicht beanstandet.

An diesem Tag ging es aber nicht um eine Bestrafung. Die Eltern der Kinder, deren Fahrräder nicht verkehrssicher waren, bekommen in den nächsten Tagen über die Schule Post, darin wird der Defekt am Fahrrad des Kindes erklärt und dann hoffentlich rechtzeitig vor der dunklen Jahreszeit zusammen in Ordnung gebracht.

21 Fahrräder waren am heute Morgen aber auch einwandfrei und verkehrssicher.

Auch in den nächsten Wochen wird es immer wieder Kontrollen durch die Polizeistationen in Neumünster geben, damit unsere Kinder so sicher wie möglich durch die dunkle Jahreszeit kommen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell