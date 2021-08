Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit Knoblauchknolle

Ludwigshafen (ots)

Mit einem gezielten Wurf mit einer Knoblauchknolle beschädigte am Sonntag (22.08.2021) eine unbekannte Person von einem Hochhaus aus einen vorbeifahrenden PKW. Der 20-Jähriger war gegen 13.30 Uhr mit seinem PKW in der Yorckstraße unterwegs, als die Knoblauchknolle oberhalb der Windschutzscheibe einschlug. Durch die Tat wurde der Lack sowie die Motorhaube beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die eine Person auf dem Hochhaus in der Yorckstraße 28 gesehen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell