POL-PPRP: Zu viel verändert - PKW verliert Betriebserlaubnis

Ludwigshafen (ots)

Einem 27-jähriger Germersheimer wurde am Sonntag (22.08.2021) die Weiterfahrt mit seinem BMW untersagt. Einer Polizeistreife fiel gegen 8.30 Uhr der 3-er BMW in der Mundenheimer Straße auf. Während der Kontrolle stellen die Polizeibeamten fest, dass die Rückfahrleuchten mit schwarzer Farbe übermalt wurden. Darüber hinaus war das Fahrzeug tiefergelegt. Durch die Tieferlegung schleiften die Reifen an den Radhausschalen, was letztendlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Für den 27-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Die Polizei informiert nun die Zulassungsstelle und erhebt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

