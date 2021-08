Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen (Rheingönheim) - Tierischer Einsatz

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:20 Uhr, wurden der Polizei zwei freilaufende Schafe in der Hauptstraße gemeldet. Nachdem die Schafe erfolgreich eingefangen werden konnten, wurden diese an den Tierpark in Rheingönheim übergeben, wo die Schafe bis zur Abholung des rechtmäßigen Eigentümers verweilen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell