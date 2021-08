Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagmorgen, zwischen 03:00 Uhr und 11:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Bgm.-Kutterer-Straße in Ludwigshafen ein. Hierbei hebelten die Täter die Eingangstür auf und machten sich an den in der Gaststätte befindlichen Spielautomaten zu schaffen. Zwei Automaten wurden aufgebrochen und das Geld aus diesen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10000 Euro. Die Ermittlungen bezüglich der Täter dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

