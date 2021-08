Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen (Hemshof) - Verkehrsunfall mit verletzter alkoholisierter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, dem 21.08.2021, gegen 21:43 Uhr, befuhr eine 53jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Rohrlachstraße in Fahrtrichtung Bgm.-Grünzweig-Straße. Auf Höhe der Frankenthaler Straße stürzte die Frau am dortigen Bordstein letztlich ohne Fremdeinwirkung und zog sich hierbei eine Fraktur zu. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bekannt, dass die Frau vor ihrem Fahrtantritt diverse alkoholische Getränke zu sich genommen habe. Auf Grund dessen wurde der Dame eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell