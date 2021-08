Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen (Oggersheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, dem 21.08.2021, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 83jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Oderstraße in Fahrtrichtung Dürkheimer Straße. An einer Parkplatzausfahrt übersah hierbei ein 71jähriger Mann mit seinem PKW den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Der PKW-Fahrer fuhr an um in die Oderstraße einzufahren, wodurch sich der Fahrradfahrer gezwungen sah, um eine Kollision zu vermeiden, dem PKW auszuweichen. Hierdurch kam der Fahrradfahrer ohne Kontakt zum PKW zu Fall. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht am Bein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell