Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lannesdorf: Einbruch in Bauhof - Unbekannte Täter entwendeten Arbeitsmaschinen und einen Lkw - Fahrzeug brennend in Wachtberg aufgefunden

Bonn/Wachtberg (ots)

Bei einem Einbruch in einen städtischen Bauhof auf der Drachenburgstraße in Lannesdorf entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Arbeitsmaschinen und einen Lkw.

Nach der Spurenlage hatten sich die Täter im Zeitraum von Mittwoch (12.05.2021), 16 Uhr bis Donnerstag (13.05.2021), 08 Uhr Zugang zu dem Gelände in Lannesdorf verschafft und zunächst vergeblich versucht Türen zu dem Gebäude aufzuhebeln. Schließlich drückten sie ein Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort brachen die Unbekannten weitere Türen auf und durchsuchten Schränke und Schubladen nach geeignetem Diebesgut. Nach den ersten Feststellungen wurden aus einer Lagerhalle mehrere Arbeitsmaschinen und ein Lkw (Iveco Kipper offener Kasten) entwendet.

Zeugen meldeten am Donnerstagabend gegen 22:55 Uhr einen brennenden Wagen am Rheinhöhenfriedhof bei Wachtberg-Oberbachem. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um den zuvor in Lannesdorf entwendeten Iveco. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Aufgrund der Gesamtumstände ist eine vorsätzliche Inbrandsetzung des Wagens nicht auszuschließen.

Die Ermittler des auf Einbrüche spezialisierten Kriminalkommissariats 34 der Bonner Polizei bitten um Hinweise zu dem Geschehen unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK34.bonn@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell