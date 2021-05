Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Autofahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bonn (ots)

Weil ein 19-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag (11.05.2021) in Lannesdorf während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte, hielt ihn eine Streifenwagenbesatzung der Wache Godesberg gegen 15:56 Uhr auf der Mallwitzstraße an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht. Der Urintest schlug positiv auf THC an. Eine Ärztin entnahm dem 19-Jährigen auf der Wache an der Zeppelinstraße eine Blutprobe zur Beweissicherung. Neben einer Meldung an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Eignung bzw. Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen leiteten die die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

