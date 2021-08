Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen (Innenstadt) - Diebstahl im Drogeriemarkt

Ludwigshafen (ots)

Nachdem ein 24-jähriger Mann am Samstag, den 21.08.2021, gegen 11:15 Uhr, Waren im Wert von 5 Euro in einem Drogeriemarkt in der Bismarckstraße entwendete, wurde dieser durch den Ladendetektiv gestellt. Der Täter versuchte, durch Wegdrücken und Schläge gegen den Ladendetektiv zu fliehen, jedoch konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Aufgrund einer möglichen Drogenbeeinflussung wurde von dem Täter eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

