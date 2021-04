Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwertransport gebührenpflichtig begleitet.

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Am 07.04.2021, gegen 13:35 Uhr, wurde in der Innenstadt von Iserlohn ein Schwertransport durch den Verkehrsdienst Nord kontrolliert, der sich offensichtlich mit seinem Gespann verirrt hatte. Der Schwertransport transportierte einen ca. 20 Tonnen, und 21 m langen ! Harvester mit dem Ziel der Wälder in Iserlohn Kesbern. Bei der Kontrolle durch die Beamten wurde festgestellt, dass für den Transport die erforderlichen verkehrsrechtlichen Genehmigungen fehlen. Da der Transport in der Iserlohner Innenstadt nicht verbleiben konnte, wurde dieser bis zum Zielort durch die Polizei begleitet. Dieser Weg ist jedoch kostenpflichtig. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld und Punkte rechnen. Gegen den Unternehmer wurde ein Verfallsverfahren eingeleitet mit dem Ziel, den möglichen Gewinn der nicht genehmigten Fahrt abzuschöpfen. Anlage: Foto

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell