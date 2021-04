Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeugkoffer geklaut.

Lüdenscheid (ots)

Werkzeugkoffer gestohlen

In den Abendstunden vom 07.04. zum 08.04. (17 Uhr-00:30 Uhr) brachen unbekannte Diebe einen An der Mehr geparkten orangefarbenen VW UP auf und stahlen aus diesem vier Werkzeugkoffer. Zwei der vier Werkzeugkoffer wurden im unmittelbaren Nahbereich - versteckt- wieder aufgefunden. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben der Koffer nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell