Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: BMW geknackt.

Iserlohn (ots)

Autos geleert

In der Nacht zum gestrigen Donnerstag waren Automarder in Sümmern unterwegs. Am Vogelsang wurde in einem Fall die Scheibe eines blauen BMW 320 d eingeschlagen und anschließend bauten die Täter die Elektronik des Cockpits aus.

Im zweiten Fall wurde in der gleichen Straße ein schwarzer BMW 530 d aufgebrochen und im Anschluss demontierten der/die unbekannten Diebe das Lenkrad und diverse Cockpitteile. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen in der Nacht zum Donnerstag nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell