Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wurden Einbrecher gestört?

Werdohl (ots)

Einbrecher versuchen es

Am Mittwoch, 07.04.2021, in der Zeit von 7 Uhr bis 17 Uhr, hebelten unbekannte Täter in der Straße Eschen die Wohnungseingangstür eines 47-jährigen Geschädigten auf. Der oder die Täter sahen im Anschluss von einer Durchsuchung der Wohnung ab. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Eveking nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell