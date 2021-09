Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210923-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 22.09.2021 gegen 17.15 Uhr stieß ein Radfahrer mit einem weißen Lieferwagen in der Straße Thormannplatz in Rendsburg zusammen, hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht am Bein und an der Hand.

Der 17 jährige Fahrradfahrer war aus Richtung Gerhardstraße kommend in Richtung Denkerstraße auf dem linksseitigen Radweg der Straße Thormannplatz unterwegs.

In Höhe des dortigen Imbisses befindet sich eine kleine Seitenstraße. Als der Radfahrer diesen Bereich passieren wollte, bog plötzlich ein weißer Lieferwagen in diese Seitenstraße hinein. Der 17 jährige Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr dem weißen Lieferwagen in die linke Seite. Durch den Unfall stürzte der Radfahrer und verletzte sich an Hand und Bein.

Der Fahrer des weißen Lieferwagen, ein ca. 30 Jahre alter Mann mit südländischen Aussehen, hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls. Weiter wird auch der Fahrer des weißen Lieferwagens aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell