Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bahnschranke beschädigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Großenlüder (Landkreis Fulda) (ots)

Am Dienstagvormittag (19.10.) befuhr ein bislang Unbekannter den Bahnübergang am Bahnhof Großenlüder trotz sich schließenden Schrankenbaums. Durch dieses vor allem leichtsinnige Manöver wurde der Schrankenbaum stark beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000,- EUR. Die Tat ereignete sich zwischen 09:45 Uhr - 10:00 Uhr. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 81616-0 zu melden oder über www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell