Polizei Bochum

POL-BO: In Wanne-Eickel: Radfahrer (38) biegt ab und stürzt

Herne (ots)

Weil er mit einem Reifen in die Straßenbahnschien geriet, stürzte ein 38-jähriger Radfahrer aus Herne.

Der Alleinunfall ereignete sich am Samstagnachmittag, 7. August, in Wanne-Eickel. Der Radfahrer bog gegen 16.50 Uhr von der Richard-Wagner-Straße auf die Rainerstraße ab, geriet mit dem Reifen in die Straßenbahnschienen und kam dadurch zu Fall.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leichtverletzten 38-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell