POL-PPTR: Presseerstmitteilung: Gebäudebrand in Idar-Oberstein, Stadtteil Hammerstein

Idar-Oberstein Hammerstein (ots)

Gegen 11:51 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle in Bad-Kreuznach ein Gebäudebrand in Hammerstein gemeldet. Aus dem Gebäude wurden beide Bewohner verletzt gerettet. Die Löscharbeiten und die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Über die Schwere der Verletzungen und die Sachschadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat erste Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren auch 2 Rettungshubschrauber.

Es wird gebeten von weiteren Presseanfragen abzusehen; es wird nachberichtet.

