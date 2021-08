Polizei Bochum

POL-BO: Pedelecfahrer kommt auf Straßenbahnschienen zu Fall - Krankenhaus

Bochum (ots)

Ein Pedelecfahrer (70, aus Bochum) ist bei einem Alleinunfall am Samstag, 7. August, schwer verletzt worden.

Gegen 11.30 Uhr war der 70-Jährige mit seinem Pedelec auf dem Harpener Hellweg in Bochum-Kornharpen in Richtung Sheffield-Ring unterwegs. In Höhe der Hausnummer 13, kurz hinter der A-40-Unterführung, fuhr er nach eigenen Angaben in die Mitte der Fahrbahn, um einen hinter ihm fahrenden Autofahrer vorbeizulassen. Dabei geriet er mit dem Reifen in die alten Straßenbahnschienen, kam auf dem regennassen Untergrund ins Rutschen und stürzte.

Der 70-Jährige wurde schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell