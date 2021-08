Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in ehemalige Schule - Polizei ermittelt jungen Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Nach einem Einbruch in ein ehemaliges Schulgebäude in Bochum-Grumme am Samstagabend, 7. August, haben Polizeibeamte einen jungen Tatverdächtigen ermittelt.

Gegen 20.20 Uhr meldeten sich Zeugen über den Polizeinotruf "110" und gaben an, verdächtige Geräusche aus dem Gebäude am Lenneplatz 23 zu hören. Die eingesetzten Polizeibeamten entdeckten vor Ort zwei eingeschlagene Fenster. Während der Tatortaufnahme sprach ein 13-Jähriger aus Bochum die Polizisten an und fragte nach dem Weg. Die Beamten bemerkten, dass sich der Junge offenbar kurz zuvor Verletzungen zugezogen hatte und fragten, was passiert war.

Daraufhin gab der 13-Jährige an, zuvor in das Gebäude eingestiegen zu sein und sich dabei am gesplitterten Glas geschnitten zu haben. Eine Gruppe Jugendlicher habe zuvor die Scheiben eingeschlagen.

Nach Abschluss der Maßnahmen übergaben die Beamten den jungen Bochumer seinen Eltern.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

