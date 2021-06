Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: vier Fahrzeuge in der Ludwigsburger Straße zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21.20 Uhr, wurden in der Ludwigsburger Straße in Benningen am Neckar vier PKW festgestellt, die von einem noch unbekannten Täter zerkratzt wurden. Es handelt sich um einen Mercedes, einen Fiat, einen Ford und einen Citroen. Alle vier Fahrzeuge wurden auf der zum Gehweg hin ausgerichteten Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden steht abschließend noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, zu melden.

