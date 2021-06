Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Polizei rettet Kochtopf vom Herd

Ludwigsburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg kletterte am Samstag über einen Balkon in eine Wohnung in der Gerlinger Straße in Leonberg-Ramtel und zog einen rauchenden Kochtopf vom eingeschalteten Herd. Zuvor hatte eine Zeugin gegen 17:05 Uhr gemeldet, dass es in der Nachbarwohnung immer mehr nach verbranntem Essen roch.

Die Beamten stellten vor Ort durch ein Fenster das rauchende Essen fest, allerdings reagierte niemand auf Klingeln und Klopfen, so dass sich die Polizisten über eine offenstehende Balkontür Zugang zur Wohnung verschafften. Gemeinsam mit der zwischenzeitlich eingetroffenen Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort kamen, räumten die Beamten das Acht-Parteien-Haus und durchlüfteten das Gebäude. Der Wohnungsmieter kam nach kurzer Zeit hinzu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell