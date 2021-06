Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unbekannter beschädigt BMW - 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim (Tel. 07154 1313 0) sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung in Asperg. Ein 41-Jähriger hatte seinen BMW zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 09:30 Uhr in der Kelterstraße abgestellt, als ein bislang unbekannter Täter den Wagen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand an der linken Fahrzeugseite zerkratzte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

