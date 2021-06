Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagvormittag, kurz nach 11.00 Uhr, nahmen Beamte des Polizeireviers Sindelfingen, die von Polizisten des Polizeireviers Böblingen sowie von Polizeihundeführern unterstützt wurden, einen Tatverdächtigen auf frischer Tat in der Waldenbucher Straße in Sindelfingen fest. Zunächst bestand der Verdacht, dass sich in einem Gebäude, in dem sich Werkstätten und Wohnbereiche befinden, eine fremde Person befinden könnte. Das Gebäude wurde aufgrund dessen von mehreren Polizeibeamten umstellt. Hierbei konnten die Polizisten einen Mann im inneren feststellen. Diese Person, ein 29 Jahre alter Mann, versuchte schließlich zu flüchten. Als er das Gebäude verließ, lief er jedoch "in die Arme" eines Polizisten. Dieser nahm ihn vorläufig fest. Der 29 Jahre alte Tatverdächtige führte hierbei Werkzeuge mit sich, die als Einbruchswerkzeuge dienen könnten, sowie einen zweistelligen Bargeldbetrag. Möglicherweise handelt es sich hierbei um Diebesgut. Der Mann wurde im weiteren Verlauf zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Nach Durchführung der polizeilich notwendigen Maßnahmen wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Seit März dieses Jahres registrieret die Polizei einen weiteren Einbruch in dasselbe Gebäude sowie zwei weitere Einbrüche in ein Gebäude in der Hitwiesenstraße in Magstadt (siehe Pressemitteilungen vom 18.03. und 19.04.2021), das zum selben Träger gehört. Ob der 29-Jährige diese Taten ebenfalls verübt haben könnte, wird nun seitens der Kriminalpolizeidirektion Böblingen geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

