Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Walsdorf (ots)

Am 11.03.2021, um 13.45 Uhr, befuhr ein LKW die Kölner Straße (B 421) in Walsdorf in Richtung Hillesheim. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam der LKW mit seinem Anhänger auf den Bürgersteig und beschädigte einen Sperrpfosten. Der LKW entfernte sich von der Unfallstelle. Am LKW soll ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich ROW-?? montiert gewesen sein. Auf dem LKW oder der Plane soll die Aufschrift "Anker" gestanden haben. Hinweise zum flüchtigen LKW bitte an die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592-96260.

