Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schlange sorgt für Polizeieinsatz

Gelsenkirchen (ots)

Aus Angst hat eine 38 Jahre alte Frau gestern, 28. Juli 2020, um 22.40 Uhr die Polizei angerufen. Eine Schlange hatte sich in die Erdgeschosswohnung der Familie an der Tannenbergstraße in Schalke verirrt. Als die Beamten eintrafen, hatte der Ehemann der Melderin das Tier bereits unschädlich gemacht. Bei Inaugenscheinnahme durch die Beamten stellte sich heraus, dass es sich vermutlich um eine ungefährliche Kornnatter handelte, die durch das geöffnete Fenster in die Wohnung gelangte. Die Feuerwehr nahm das Tier mit.

