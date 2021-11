Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es in der Lehenstraße in Asperg zu einer Unfallflucht, bei der ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß, mutmaßlich beim rückwärts Ein- oder Ausparken gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Skoda. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

