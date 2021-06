Polizei Münster

POL-MS: Polizisten nehmen mutmaßliche Schmuck-Betrüger fest

Münster (ots)

Polizisten haben am Mittwoch (16.6., 16.35 Uhr) an der Windthorststraße ein mutmaßliches Betrüger-Pärchen festgenommen. Die in Bremen lebenden Personen im Alter von 49 und 50 Jahren hatten zuvor in einem Geschäft an der Ludgeristraße versucht, falschen Goldschmuck zu verkaufen. Als der Käufer den Betrug witterte, rief er die Polizei und die beiden flüchteten. Aufgrund der guten Personenbeschreibung entdeckten die Beamten das Duo im Bahnhofsumfeld. Bei der Durchsuchung der Taschen nach Ausweispapieren fanden die Polizisten mehrere gefälschte Ausweisdokumente, Bargeld und weitere Goldschmuckimitate. Die Beamten stellten die Gegenstände und das Geld sicher und nahmen das Paar fest. Die Ermittlungen dauern an.

