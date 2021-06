Polizei Münster

POL-MS: Uhrendieb im Bahnhofsumfeld festgenommen

Münster (ots)

Einen 46-jährigen Uhrendieb haben die Polizisten am Mittwoch (16.6., 15:15 Uhr) auf dem Bahnhofsvorplatz festgenommen. Der Täter war den Verkäuferinnen zuvor in einem Ladenlokal in der Innenstadt aufgefallen. Als der Mann ohne festen Wohnsitz das Geschäft verließ, stellten sie den Diebstahl von drei Armbanduhren fest und riefen sofort die Polizei. Bei der Festnahme im Rahmen der Fahndung hatte er noch eine der gestohlenen Uhren, ein Preisschild einer weiteren Uhr und Bargeld dabei. Die Beamten stellten die gefundenen Sachen sicher. Den 46-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell