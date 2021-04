Polizei Bochum

POL-BO: Unter Drogeneinfluss: Motorrollerfahrer (23) flüchtet vor der Polizei - Festnahme

Bochum/Herdecke (ots)

Zivilpolizisten des Bochumer Einsatztrupps haben einen Motorrollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 23-jährige Herdecker fuhr unter Drogeneinfluss und war ohne Fahrerlaubnis sowie ohne gültige Kennzeichen unterwegs.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, 20. April. Gegen 17.50 Uhr bemerkten die Zivilbeamten auf der Hüller-Bach-Straße in Bochum den Rollerfahrer, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Die Beamten gaben sich als Polizisten zu erkennen und forderten den 23-Jährigen auf, anzuhalten. Doch der bremste plötzlich ab, wendete auf dem Gehweg und raste in Richtung Hannoverstraße. Die Beamten folgten ihm.

Von der Hannoverstraße bog der 23-Jährige in die Günnigfelder Straße ab, wo er eine rote Baustellenampel überfuhr und trotz Gegenverkehr durch die Engstelle raste. Mehrere Fahrzeuge mussten bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf flüchtete der Rollerfahrer in Richtung Blücherstraße und bog schließlich auf einen Feldweg ab. Mehrere Spaziergänger mussten ausweichen, darunter auch Kinder.

Ein Sperrpfosten hinderte die Zivilbeamten schließlich an der Weiterfahrt. Sie setzten die Verfolgung zu Fuß fort und stellten den Flüchtigen wenig später. Mit Schlägen und Tritten wehrte sich der 23-Jährige gegen die Polizeimaßnahmen. Alle Beteiligten blieben jedoch unverletzt.

Die Überprüfung der Beamten ergab, dass der Motorroller mit falschen Kennzeichen ausgestattet war und der 23-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Darüber hinaus wurde dieser per Aufenthaltsermittlungen von mehreren Behörden wegen verschiedener Delikte gesucht. Sie stellten das Fahrzeug sicher und nahmen den Herdecker mit zur Wache. Ein dort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Ein Arzt entnahm dem Herdecker eine Blutprobe.

Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

