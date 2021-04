Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer (74) kommt von Fahrbahn ab

Bochum (ots)

Am gestrigen 20. April, gegen 19.30 Uhr, kam es in Bochum auf der Höntroper Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 74-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Auto auf der Höntroper Straße in Richtung Wattenscheider Hellweg. Nach bisherigem Stand kam der Senior aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe der Straße "In der Hönnebecke" nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Radweg.

Hier kam es zu einer Kollision mit einem dort in gleiche Richtung fahrenden 32-jährigen Bochumer Radfahrer.

Der Zweiradfahrer stürzte und musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Höntroper Straße bis 21 Uhr gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell