Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen am 22.04.2021

Goslar (ots)

Seesen

Am 21.04.21 gegen 13:30 Uhr ist es auf der Frankfurter Straße im Einmündungsbereich zur Triftstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Radlader gekommen. Im Bereich der Unfallstelle befindet sich zur Zeit eine Baustelle. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Sachschaden ca. 6000,- Euro.

Seesen

Am 21.04.21 wurden durch mehrere Geschädigte aus einem Mehrfamilienhaus in der Gänsefporte 15 in Seesen Einbruchdiebstähle aus Kellerräumen gemeldet. Die Kellerräume wurden aufgehebelt, verschiedenes Diebesgut (Musikboxen, Spielzeug, Fahrradzubehör) erlangt. Am Tatort wurde weiterhin durch die eingesetzten Polizeibeamten zurückgelassenes Diebesgut, sowie Tatwerkzeug aufgefunden. Konkrete Hinweise auf einen möglichen Täter sind zur Zeit nicht vorhanden.

Seesen

Im Rahmen von Nachbarschaftsstreitigkeiten ist es in der Posener Straße 25 am 21.04.2021 gegen 17:30 Uhr durch einen männlichen Verursacher zu diversen Beleidigungen und Bedrohungen gekommen. Die eingesetzten Polizeibeamten mussten den alkoholisierten Verursacher zur Verhinderung weiterer Taten in die Gewahrsamszelle nach Goslar verbringen. Die eingesetzten Beamten wurden durch den Verursacher ebenfalls beleidigt. Es wurden diverse Strafanzeigen gegen den Verursacher eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell