Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Sachbeschädigung im Hauptbahnhof Ludwigshafen Mitte - Fahndungserfolg der Bundespolizei Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Am 3. August 2020 wurden, durch einen damals unbekannten Täter, zahlreiche Sachbeschädigungen im und am Hauptbahnhof Ludwigshafen begangen. Bei der Tat wurden der Glasschaukasten mit der Modelleisenbahn, der Passbildautomat, ein Spielautomat und weitere Glastüren im Bahnhof, zerstört. Außerhalb des Bahnhofes beschädigte der Täter mehrere Fahrzeuge und stieß die Blumenkübel vor dem Bahnhof um. Aufgrund der Pressemitteilung der Bundespolizei Kaiserslautern vom 4. August 2020 wurde der Täter durch einen Polizisten der Landespolizei aus Mannheim wiedererkannt. Der Polizist wandte sich mit seinem Verdacht an die Bundespolizei Kaiserslautern. Nach diesem Täterhinweis konnte der Täter, durch die ermittelnde Polizeibeamtin der Bundespolizei Kaiserslautern, anhand der Videoauswertung einwandfrei identifiziert werden. Ein amtsbekannter 67-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz aus Mannheim, konnte so als Täter zweifelsfrei ermittelt werden. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren aufgrund der begangenen Sachbeschädigungen.

