POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz vom Donnerstag, 22.04.2021

Motorradunfall mit einer schwer verletzten Person

Bereits am Dienstag, 20. April 2021, gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der B 498 zwischen Altenau und Dammhaus ein schwerer Verkehrsunfall.

Hier befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Braunschweig mit seinem Krad Suzuki die B 498 aus Richtung Altenau kommend in Richtung Dammhaus. Im besagten Streckenabschnitt überholte der Kradfahrer im Überholverbot einen Sattelzug. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw Skoda. Es kam in der Folge zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Krad und dem Pkw Skoda. Der Kradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum verbracht werden. Der Skoda-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Während der Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle komplett gesperrt werden.

Verkehrsüberwachung im Oberharz

Am Dienstag, 20. April 2021, wurde mit Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen der Verfügungseinheit der PI Goslar die Geschwindigkeit im Bereich der B 241 zwischen Osterode am Harz und Clausthal-Zellerfeld überwacht. Hierbei wurden 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Das schnellste hier festgestellte Fahrzeug wurde im Bereich der erlaubten 70 km/h mit 110 km/h gemessen. Weiterhin wurde bei dieser Kontrolle ein Fahrzeugführer festgestellt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

