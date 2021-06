Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher erklettert Balkon über Regenfallrohr - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein Unbekannter brach am vergangenen Wochenende (11.6., 16:30 Uhr bis 14.6., 10:30 Uhr) in eine Wohnung an der Dieckmannstraße in Gievenbeck ein.

Bisherigen Ermittlungen zufolge erkletterte der Unbekannte den Balkon im ersten Obergeschoss über ein Regenfallrohr und hebelte anschließend das Schlafzimmerfenster auf. Augenscheinlich wurden alle Räume nach Wertvollem durchsucht. Mit einem Samsung-Handy flüchtete der Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Ob der Unbekannte noch weitere Gegenstände entwendet hat, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Möglicherweise haben aufmerksame Nachbarn Verdächtiges beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell