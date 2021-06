Polizei Münster

POL-MS: Dreister Dieb erscheint gleich zweimal - Polizisten nehmen Verdächtigen fest

Münster (ots)

Ein dreister Dieb entwendete am Montagnachmittag (14.6., 15:35 Uhr) in einer Bäckerei am Horstmarer Landweg gleich zweimal Getränke. Eine Mitarbeiterin beobachtete ihn beim ersten Mal und wollte ihn aufhalten. Als der Dieb jedoch handgreiflich wurde, reagierte sie genau richtig und ließ ihn gehen. Kurze Zeit später kam er erneut und entwendete eine zweite Flache.

Polizisten stellten ihn in der Nähe der Bäckerei. Da er sich nicht ausweisen konnte, nahmen sie ihn mit zur Polizeiwache. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

