Landkreis Tuttlingen) Gefährliche Tierköder ausgelegt (03.05.2021)

Talheim

Offensichtlich mit Zahnstocher gespickte Fleischköder haben Unbekannte auf einem Feldweg im Bereich "Lupfen" ausgelegt. Ein Zeuge meldet sich am Montag bei der Polizei und teilte mit, dass er auf einem Feldweg in diesem Bereich mit Zahnstochern gespickte Fleischstücke gefunden hat. Wer diese dort ausgelegt hat, ist unbekannt. Die Polizei ermittelt in dieser Sache und warnt Hundebesitzer, ihre Tiere in diesem Bereich nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Wer Hinweise hierzu geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu wenden.

