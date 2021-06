Polizei Münster

POL-MS: Zeugen nach Raub in Hiltrup gesucht

Münster Hiltrup (ots)

Ein 24-Jähriger wurde am Montagabend (14.6., 22:10 Uhr) in Hiltrup an der Bergiusstraße von Unbekannten ausgeraubt, nachdem er sich bei einem Imbiss Pizzen zum Mitnehmen gekauft hatte.

Der Münsteraner kam eigenen Angaben zufolge aus dem Imbiss an der Bergiusstraße und wurde von einem Mädchen aufgefordert, ihr die soeben erworbenen Pizzen zu geben. Er lehnte ab und trat den Rückweg zu Fuß an.

Im Bereich der Unterführung in Richtung Osttor habe er Schritte hinter sich wahrgenommen. Ein Blick zurück habe seine Vermutung bestätigt, dass er verfolgt werde. Bei seiner anschließenden Flucht sei er gestürzt. Der Unbekannte habe ihn eingeholt und gefordert: "Gib mir das Geld aus deinem Portemonnaie. Ansonsten zücke ich ein Messer." Daraufhin übergab der 24-Jährige einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Der Unbekannte flüchtete mit zwei weiteren Personen, unter anderem dem Mädchen von dem Imbiss, in Richtung Marktallee. Der Räuber wird als südländisch beschrieben und ist circa 14 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hat schwarze Haare und war mit einem schwarzen Adidas-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Das Mädchen war circa 14 Jahre alt und trug ein gelbes Top.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte per Telefon unter 0251 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell