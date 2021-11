Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: VW-Fahrerin landet in Garten

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da eine 28 Jahre alte VW-Lenkerin das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte, war sie gemeinsam mit ihrer 39-jährigen Beifahrerin am Donnerstag gegen 22.00 Uhr in der Traifelbergstraße in Kornwestheim in einen Unfall verwickelt. Die Frau rangierte auf dem Anwohnerparkplatz eines Hauses in der gegenüberliegenden Roßbergstraße, als sie den Wagen plötzlich stark beschleunigte und einen kleineren Abhang hinunter in den Garten des benachbarten Hauses fuhr. Hierbei durchquerte sie eine Hecke, überfuhr einen Baumstumpf und einen Begrenzungspfosten. Um den nicht mehr fahrbereiten VW abschleppen zu können, mussten Fahrzeugteile demontiert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell