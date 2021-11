Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Fahrzeug rundherum zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter zerkratzten einen in der Rötestraße in Weil im Schönbuch geparkten Alfa Romeo rundherum. Zeugen, die zwischen Donnerstag 21:30 Uhr und Freitag 03:15 Uhr diesbezüglich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

