Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Bewohnerin bemerkt Einbruchsversuch

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, sucht Zeugen, die in der Nacht zum Freitag gegen 02:10 Uhr im Starenweg in Böblingen etwas Verdächtiges festgestellt haben. Bislang unbekannte Täter stiegen vermutlich über eine Garage auf einen überdachten Balkon eines Mehrparteienhauses. Die Bewohnerin hörte zunächst Geräusche, zog den Rollladen hoch und stellte eine unbekannte männliche Person fest. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, war insgesamt dunkel bekleidet und hatte die Kapuze eines Pullovers über den Kopf gezogen. Der Unbekannte ergriff im Anschluss an seine Entdeckung sofort die Flucht und rannte mit einer weiteren unbekannten Person, die an der Garage wartete, davon.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell