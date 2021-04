Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Erweiterung des Kontaktbereichsdienstes in Goslar.

Goslar (ots)

Mit dem 52-jährigen Polizeioberkommissar Ralf Buchmeier hat die PI Goslar ab dem 01.04.21 einen zweiten Kontaktbeamten im Stadtgebiet Goslar eingesetzt, der neben POK Stefan Baier künftig auch als Fußstreife im Stadtgebiet Goslar anzutreffen sein wird.

Ralf Buchmeier verbrachte den größten Teil seines dienstlichen Werdeganges im Einsatz- und Streifendienst und versah zuletzt Dienst im Präventionsteam der PI Goslar als Verkehrssicherheitsberater.

Diese Aufgabe wird er auch für das nächste Halbjahr im Nebenamt erfüllen.

In seiner beruflichen Tätigkeit hatte die Präventionsarbeit bei Ralf Buchmeier immer einen hohen Stellenwert und daher wird er auch weiterhin als KOB nicht nur als kompetenter Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen, sondern auch weiterhin in den Kindergärten und Schulen die Jugendlichen und Kinder durch Unterrichte und praktische Übungen auf die Gefahren des Straßenverkehrs vorbereiten.

Auch Fahrradkontrollen an Schulen und Tipps für das richtige Verhalten im Straßenverkehr, gerade in der dunklen Jahreszeit, gehören in seinen Bereich.

Seine Freizeit widmet Ralf Buchmeier seiner Familie und aktiv als Trainer im Boxteam Goslar e.V. und der Judo-Karate-Sportschule-Goslar.

Siemers, KHK

