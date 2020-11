Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

NieheimNieheim (ots)

Der Polizei wurde am 20. November ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Nieheim an der Straße "Zum Tiergarten" gemeldet. Die Eigentümer stellten gegen 15:30 Uhr an einem Schloss der Garagentür und einem Schloss an der Hauswand für das Garagentor Beschädigungen fest. Die Täter gelangten nicht in das Einfamilienhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum von Donnerstag, 19. November, 16:30 Uhr, bis Freitag, 20. November, 15:30 Uhr, verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Höxter zu melden, Telefonnummer 05271/962-0. /ell

