Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht beobachtet

Marsberg (ots)

Eine Zeugin konnte am 02. Mai eine Unfallflucht auf einem Baumarkt-Parkplatz auf der Straße "An der Ziegelei" beobachten. Gegen 19 Uhr stieg eine Frau in ein hellblaues Auto mit HSK-Kennzeichen. Beim Öffnen der Fahrertür schlug diese gegen einen geparkten Pkw. Es entstand ein Sachschaden. Die Zeugin sprach die Frau an. Diese ignorierte jedoch den Hinweis und fuhr vom Parkplatz. Bei der flüchtigen Fahrerin handelt es sich um eine etwa 30 bis 50 jährige Frau mit roten, kurzen Haaren. Sie trug eine rote Jacke. Auf dem Beifahrersitz saß ein etwa 30 jähriger Mann mit Brille. Hinweise zur der flüchtigen Frau nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen.

