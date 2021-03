Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall - Kradfahrer schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Schwer verletzt wurde ein Kradfahrer bei einem Unfall am Samstag, 20.03.2021, gegen 15.30 Uhr in Oberhausen-Schwarze Heide. Eine 26-jährige Oberhausenerin befuhr mit ihrem PKW Fiat die Straße Am Aldenkampshof und bog nach links auf die Von-Trotha-Straße ab. Auf dieser bevorrechtigten Straße fuhr ein 47-jähriger Oberhausener mit seinem Kraftrad in Richtung Westrampe. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren unfallbedingt nicht mehr fahrbereit, der Gesamtsachschaden beträgt ca. 6.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Von-Trotha-Straße zwischen der Unfallstelle und der Hagedornstraße gesperrt. (Ste.)

